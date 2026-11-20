Allí donde exista una relación laboral, independientemente de ser estatal o no, debemos estar ahí, para escuchar, representar y defender si fuera necesario, considera Marielys Gómez Hernández, secretaria general del Buró provincial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP).

Su postura la respalda una apuesta por incrementar el vínculo con el sector privado. Ello se ilustra en sus recientes intercambios con directivos y empleados de las mipymes To’ Listo y Mininos Café.

Gómez Hernández expresó que en los dos encuentros trataron aspectos relacionados con la Ley 189, del Código de Trabajo, de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, y las ventajas de la afiliación sindical.

Fue muy interesante el interés mostrado por los participantes sobre los derechos y deberes, las relaciones contractuales y la importancia de contar con una organización capaz de acompañarlos, representar sus intereses y defenderlos como ya hemos hecho con otras FGNE (Formas de Gestión No Estatal).

Para la joven dirigente sindical, aunque estos acercamientos resultan necesarios, el reto va mucho más allá de explicar legislaciones o promover la afiliación. Supone, apreció, construir una relación de confianza con trabajadores que, en no pocas ocasiones, pueden encontrarse desprotegidos frente a decisiones de sus empleadores, incumplimientos de lo pactado o vulneraciones de sus derechos.

Gómez Hernández, Licenciada en Lenguas Extranjeras, insiste en el vínculo constate con los trabajadores, no importa si la fuente de afiliación es estatal o privada, hay que asesorarlos, acompañarlos ante los conflictos y exigir el cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral.

Eva Luna Acosta Armiñán/ Tomado de Radio 26

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