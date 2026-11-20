Allí donde exista una relación laboral, independientemente de ser estatal o no, debemos estar ahí, para escuchar, representar y defender si fuera necesario, considera Marielys Gómez Hernández, secretaria general del Buró provincial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP).
Su postura la respalda una apuesta por incrementar el vínculo con el sector privado. Ello se ilustra en sus recientes intercambios con directivos y empleados de las mipymes To’ Listo y Mininos Café.
Gómez Hernández expresó que en los dos encuentros trataron aspectos relacionados con la Ley 189, del Código de Trabajo, de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, y las ventajas de la afiliación sindical.
Fue muy interesante el interés mostrado por los participantes sobre los derechos y deberes, las relaciones contractuales y la importancia de contar con una organización capaz de acompañarlos, representar sus intereses y defenderlos como ya hemos hecho con otras FGNE (Formas de Gestión No Estatal).
Para la joven dirigente sindical, aunque estos acercamientos resultan necesarios, el reto va mucho más allá de explicar legislaciones o promover la afiliación. Supone, apreció, construir una relación de confianza con trabajadores que, en no pocas ocasiones, pueden encontrarse desprotegidos frente a decisiones de sus empleadores, incumplimientos de lo pactado o vulneraciones de sus derechos.
Gómez Hernández, Licenciada en Lenguas Extranjeras, insiste en el vínculo constate con los trabajadores, no importa si la fuente de afiliación es estatal o privada, hay que asesorarlos, acompañarlos ante los conflictos y exigir el cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral.
Eva Luna Acosta Armiñán/ Tomado de Radio 26