Presentan la obra teatral «Pareja Abierta» en La Atenas de Cuba

La Compañía de Teatro Pálpito presentó Pareja Abierta, comedia de la autoría de Darío Fo, en el Café Biscuit de Matanzas.

«Es una comedia que habla de un tema que en Cuba aún es tabú. Como artistas nos gusta provocar al público con aspectos de la vida acerca de como debería ser una pareja», explica Alina Molina.

La obra aborda los conflictos conyugales que provoca la infidelidad masculina. René de la Cruz y Alina Molina interpretan a Pío y Antonia, los protagonistas de la puesta. Sus personajes reflejan las tensiones de una relación marcada por normas desiguales.

La trama cuestiona las limitaciones que afrontan las mujeres dentro del matrimonio. La decisión de Antonia de ejercer su autonomía altera el equilibrio del hogar y expone las contradicciones de la pareja.

Con situaciones cotidianas y humor, la puesta en escena estimula el análisis crítico y cuestiona el machismo, así como la hipocresía social.

«Pareja Abierta» invita al público a pensar en el significado de construir una relación basada en la equidad y el respeto mutuo.

Post Views: 38