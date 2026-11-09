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Tres parques infantiles se pondrán en licitación en la ciudad de Matanzas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #licitación #Matanzas #parques #TV Yumurí

La Empresa municipal de Servicios Comunales de Matanzas iniciará la licitación de tres parques infantiles para que sean rescatados y puestos en funcionamiento.

Sobre este particular conversamos con Félix Raúl Almeida García, director adjunto de la entidad, quien explicó que hasta ahora se pondrán en licitación el parque ubicado en el reparto Reynold García (Pastorita); el de la zona del viaducto, cerca del Servicentro Oro Negro y el Armando Carnot, a la bajada del puente de Versalles, los tres en la ciudad yumurina.

El directivo precisó que en la licitación se contemplará que el parque no pierda su objeto social y que sea de beneficio para la comunidad.

Así debe estar recogido en el proyecto que presentarán los solicitantes. La fecha de apertura de la licitación se dará a conocer por la página web de la Empresa municipal de Servicios Comunales de Matanzas y por los medios de la provincia.

Enrique Tirse/ Radio 26

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