Libros en José Martí (XV): Ignacio Mora

En 1894 José Martí valoró una biografía de Ignacio Mora, un gran patriota cubano del 68.

El 28 de enero de 1894, en las páginas de periódico Patria, José Martí publicó una valoración de la biografía del patriota Ignacio Mora, escrita por Gonzalo de Quesada y Aróstegui. Este texto, aún no incluido en sus obras completas, dice:

“Patria no tiene espacio suficiente para publicar cuanto de interesante y noble hay en la biografía que de este periodista y mártir de la revolución ha reunido en un estudio imparcial Gonzalo de Quesada. Pronto verá la luz pública, en forma de folleto, la vida del patriota que desde los veinte años en la época de López, hasta su fusilamiento como prisionero de guerra en Chorrillo, durante un cuarto de siglo, fue buen ejemplo de la tenacidad camagüeyana”. “Y no solo es de justicia sacar del olvido en que yacen a muchos hombres que contribuyeron de un modo u otro a nuestra dignificación, sino que hoy, cuando en los cubanos desconocedores de su país hay el temor sincero de sus compatricios no se basten para la creación del pueblo libre, es de importancia primera dar prueba viva de los caracteres fuertes y numerosos por donde se han revelado la capacidad de Cuba, para adquirir en la prueba heroica las virtudes necesarias a la administración de la libertad conseguida por el heroísmo”. “Por eso se ha de celebrar, por lo justiciera y oportuna, la próxima publicación del bosquejo de Ignacio Mora…”.

Meses después, en julio de 1894, José Martí preguntó a Gonzalo de Quesada en una carta:

“Y su I. Mora ¿cuándo sale al mundo?”.

La publicación de este libro, la dio a conocer el propio José Martí en la sección “En casa”, del periódico Patria, el 8 de diciembre de 1894:

“Ya está en volumen, y sale en este instante de las prensas, el libro feliz de Gonzalo de Quesada, tan buscado aun antes de salir al público: su Ignacio Mora. En Patria se le ha leído; pero el volumen sale enriquecido. Patria dirá de él”.

El libro

Los datos de portada de este libro que José Martí elogió fueron los siguientes:

Ignacio Mora. Por Gonzalo de Quesada. Imprenta “América”. S. Figueroa, editor. 298 Broadway, Nueva York, 1894. (Biblioteca de “Patria”)

En portadilla aparecen los estos datos: Ignacio Mora. Por Gonzalo de Quesada. Imprenta “América”. S. Figueroa, editor. 284-286 Pearl, Nueva York, 1894. (Biblioteca de “Patria”). Se publicó por partes en el periódico Patria, bajo el título de “Ignacio Mora”, en los números de 3, 9, 16 feb.; 9, 16, 23, 31 mar.; 5 abr.; 18, 29 may.; 2, 16, 23, 30 jun., 21, 28, jul.; 4, 11, ago.; 17, 24 oct., 1894.

El autor

Gonzalo de Quesada y Aróstegui (1868-1915) fue un escritor y político cubano. Desde niño su familia se radicó en Estados Unidos. En 1888 se graduó como Bachiller en Ciencias en el College of the City of New York y en 1891 como abogado en la Universidad de Nueva York. También hizo estudios de ingeniería en la Universidad de Columbia. Muy joven conoció a José Martí, a quien se vinculó estrechamente. Fue secretario de la Delegación del Partido Revolucionario Cubano desde su fundación y formó parte de la redacción del periódico Patria. Martí lo designó su albacea literario antes de partir hacia Cuba en 1895.

Durante la Guerra del 95 fue encargado de negocios de la República en Armas en Washington. En 1898 fue electo delegado a la Asamblea de Santa Cruz. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1901. Establecida la República, fue designado ministro plenipotenciario de Cuba en Washington. Defendió el derecho de Cuba a la Isla de Pinos. Participó en la tercera y la cuarta conferencias internacionales americanas (Río de Janeiro, 1906; Buenos Aires, 1910) y a la Conferencia Internacional de la Paz (La Haya, 1907).

Colaboró en el Boletín de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, North American Review, Outlook, Patria, y otras publicaciones. Editó las obras de Martí, labor culminada después de su muerte, en 1919. Al morir desempeñaba el cargo de ministro de Cuba en Alemania. Publicó Mi primera ofrenda (1892), Patriotismo (1893), Ignacio Mora (1894), The Spanish idea of autonomy (1897), Cuba’s great struggle for freedom (1897), Free Cuba (1898), Isles of Pines (1902), Cuba en la Exposición Universal de Sait Louis (1904), Arbitration in Latin América (1907), Los derechos de Cuba a la Isla de Pinos (1909), La patria alemana (1913), entre otros.

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