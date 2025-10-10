Informan sobre situación epidemiológica en Matanzas

El Televentro Provincial TV Yumurí transmite una Revista Especial sobre la situación epidemiológica del territorio y las medidas que se adoptan para enfrentarla.

Participan directivos del Ministerio de Salud Pública y especialistas Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Matanzas y de la Dirección General de Salud en el territorio.

La compleja situación epidemiológica de la provincia exige que se trabaje cada día con rigor y organización para lograr revertir la actual situación epidemiológica producto al alza de los casos de arbovirosis.

Noticia en construcción

Post Views: 2