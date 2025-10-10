Matanzas Noticias

Sembrarán más de 100 hectáreas de tabaco en la campaña 2025

Por Alejandro López Quintero

Los productores matanceros tienen previsto sembrar más de 120 hectáreas de tabaco en la campaña 2025.

Por los resultados del municipio Pedro Betancourt en la siembra del cultivo, la campaña inició en la finca del productor Roberto González Rodríguez, de ese territorio.

«Tengo planificado sembrar en esta etapa 5 hectáreas, 3 en tapado y 2 de sol. He logrado buenos resultados durante 8 años en el sector y estamos trabajando para lograr mejores producciones en este», explicó Katy Leidys Riquene Rojas, productora de tabaco en el municipio Pedro Betancourt.

«En esta campaña iniciamos 10 días antes con diferencia al 2024 buscando mejores rendimientos y el aprovechamiento de la temporada invernal. Además tenemos las condiciones y el potencial para llegar a las 150 hectáreas» declaró Norlan Hernández Rosel, Director de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Matanzas.

Los tabaqueleros matanceros aprovecherán al máximo los meses de octubre, noviembre y diciembre en aras de cumplir los planes de siembra, producir tabaco para exportación y aportar a la economía del país.

By Alejandro López Quintero

Matanzas Noticias

