Cárdenas, territorio de primicias por varios siglos, fue objeto de reconocimiento, no exentos de argumentos críticos en asuntos que los requirieron, durante el Consejo Provincial del Gobierno del Poder Popular, efectuado en la mañana de este miércoles en el salón Blas Roca Calderío, en la sede de esta entidad del Estado cubano, en la ciudad de Matanzas.

Ante la presencia de Marieta Caridad Poey Zamora y Lázaro Vicente Suárez Navarro, Gobernadora y Vicegobernador, respectivamente, así como de los presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular y sus Intendentes, e invitados de ocasión, la mencionada demarcación geográfica informó de su gestión administrativa en el Eje Temático 5: Transformaciones en la autonomía a ese nivel.

Frank Padrón Domínguez, Intendente cardenense, recoge un grupo de importantes acciones realizadas y sus avances en la implementaciòn de la autonomía municipal , sobre todo en la ampliaciòn del tejido empresarial , la aprobación de Proyectos de desarrollo Local, la organizaciòn de estructuras administrativas, y la participaciòn de actores económicos no estatales.

No obstante, en el municipio persisten deficiencias en la planificación, control, evaluación de los resultados, el impacto de las transformaciones, entre otros aspectos, que fueron razonadas, con criterios de los presentes, sobre todo para que mejoren en su estrecha relación con la población, e indicaciones precisas de qué hacer en cada caso.

Otro tema se refiriò al Programa de acciones interinstitucionales para el fortalecimiento del uso de las cuentas bancarias, la prevención y enfrentamiento a la evasión fiscal en los actores estatales y no estatales, del Eje temático. 1.

En este caso la Gobernadora llamò a cumplir estrictamente con las indicaciones de lo dispuesto en las últimas indicaciones sobre la Bancarizaciòn, sobre todo aplicar las medidas establecidas para los actores econòmicos privados que incumplan con sus obligaciones fiscales, al no admitir los nuevos sistemas de pago y exigir que se les pague con dinero contable, en muchos casos excluyendo billetes de cinco y 10 pesos.

Otro asunto largamente debatido dentro del marco de las Transformaciones y la autonomía municipal a los Servicios Comunales en los 13 municipios, su impacto en la sociedad y cómo hacer para limpiar, higienizar y tener embellecida cada comunidad grande, mediano y pequeña. Tema este presentadeo por el Vicegobernador Lázaro Vicente Suárez Navarro.

Otros asuntos fueron la rendición de cuenta de la Gobernadora, el chequeo de los acuerdos anteriores y la agenda de los asuntos enviados por la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros.

Por. Grupo de Comunicación Social del Gobierno Provincial del Poder Popular dee Asamblea Municipal Poder Popular Matanzas

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