La doctora Roxana: liderazgo en bata blanca

Hay voces que se convierten en la cura y tranquilizan mucho antes de escuchar el diagnóstico. La doctora Roxana de la Caridad Ojito Santana tiene ese poder: dulce, serena, sin exceso de solemnidad, pero con toda la autoridad que otorgan ocho años de entrega a ese destino que ella eligió, la medicina.

Al cruzar el umbral de la puerta, nos recibió con un gesto cálido, esa amabilidad que no se improvisa ni se ensaya. Desde ese primer instante, su trato fue cercano, como si estuviera a punto de iniciar una reunión con amigas en lugar de periodistas. Y entre palabras bien escogidas, comenzó a relatar la historia de una mujer que eligió sanar vidas con humanidad y compromiso.

Natural de Triunviratos, en el municipio Limonar. Creció como hija única en un entorno sereno y afectuoso. Esa infancia tranquila forjó su capacidad de escuchar y su sentido de responsabilidad.

¿Qué te motivó a estudiar Medicina?

«Yo terminé la secundaria básica y quería ser militar, pero por cuestiones de la vida, elegí ser enfermera. Me formé durante dos años en el hospital pediátrico, donde trabajé tres años después en terapia intensiva. En el momento de la graduación, me dijeron que me había llegado la carrera de Medicina, y aquello me sorprendió mucho, porque no la había pedido ni considerado antes. Esa oportunidad inesperada me llevó a cambiar mis planes y a decidirme por estudiarla, una decisión que hoy valoro profundamente.»