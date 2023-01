Este martes se inicia en Ciudad de México la Cumbre del Norte entre los líderes de Canadá, Justin Trudeau; Estados Unidos, Joe Biden, y México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional del distrito federal mexicano.

Los presidentes arribaron a México este lunes e iniciarion los intercambios bilaterales entre los mandatarios de Estados Unidos y México, donde prevaleció por parte de Andrés Manuel López Obrador la voluntad de integrar los pueblos de América del Norte con América Latina y el Caribe.

Biden mantuvo la prioridad en las relaciones con Europa y Asia y relegó a Latinoamérica, con lo que postergó las acciones directas propuestas por su homólogo mexicano.

Para la reunión trilateral prevista para este martes en horas de la tarde con la presencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau, además de ahondar en el futuro del Tratado de Libre Comercio establecido entre las tres naciones, abordarán la migración, lucha contra el narcotráfico, cambio climático, manufactura y comercio y economía.

Economic cooperation between Canada, the United States, and Mexico is incredibly important. The business leaders we spent time with today know that better than most – and we’ll keep working with them to create good jobs and new opportunities across North America. pic.twitter.com/VO9j7mXkah

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 10, 2023