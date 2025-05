Prevén conversación de jefes militares de India y Pakistán

India y Pakistán mantuvieron su primera noche de calma tras varios días de enfrentamientos y hoy se espera una nueva conversación telefónica entre los directores generales de Operaciones Militares sobre el cese el fuego.

Tras unos días intensos en las regiones fronterizas, no se reportaron nuevos ataques con drones ni misiles la noche del domingo, ratificaron fuentes oficiales de la región a la prensa.

El diario Financial Express señaló que en las fronteras norte y oeste de la India no se escucharon sirenas antiaéreas y no hubo apagones por ataques con drones y disparos en Jammu y Cachemira, Punjab, Rajastán y Gujarat.

No obstante el retorno, todavía frágil, de la normalidad al valle de Cachemira, la policía del territorio bajo jurisdicción de Nueva Delhi advirtió a los residentes de las aldeas fronterizas no regresar a sus hogares aún hasta una revisión y limpieza de cualquier proyectil sin explotar.

Por otra parte, el director general de Operaciones Militares, teniente general Rajiv Ghai, afirmó la víspera que India responderá “con ferocidad y castigo» un nuevo ataque.

Al respecto, el primer ministro Narendra Modi advirtió que cualquier contratiempo de Pakistán se enfrentará a una respuesta «más dura, más profunda y más grave».

Por otra parte, Rajiv Ghai dijo en conferencia de prensa que “más de 100 terroristas murieron en las operaciones y 11 bases aéreas paquistaníes fueron destruidas”.

El sábado, India y Pakistán acordaron detener todos los disparos y acciones militares en tierra, aire y mar, en conversaciones entre los directores generales de Operaciones Militares.

Un comunicado del secretario de Relaciones Exteriores indio confirmó que la decisión se tomó luego de una llamada telefónica de la parte paquistaní y se dieron instrucciones para hacer efectivo el acuerdo.

Sin embargo, pocas horas después del anuncio, Nueva Delhi denunció violaciones de su espacio aéreo y según un comunicado sus fuerzas armadas dieron una respuesta adecuada y apropiada.

Asimismo, instó a Islambad a que tome las medidas necesarias para abordar estas violaciones y que lo haga con seriedad y responsabilidad.

No obstante, Pakistán negó cualquier incidente contrario con el acuerdo del cese del fuego.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Shafqat Ali Khan, declaró que Pakistán mantiene su compromiso con la fiel implementación del acuerdo.

Señaló, además, que sus fuerzas gestionan la situación con responsabilidad y moderación y consideró que cualquier problema que impida la correcta implementación de la medida debe abordarse mediante la comunicación a los niveles adecuados. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

