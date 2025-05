Hoteles de Cuba entre los mejores del Caribe

Hoteles de Cuba resultan hoy galardonados como los mejores de la modalidad Todo Incluido del Caribe, de acuerdo con los registros de la web especializada Tripsdvisor.

Se trata de dos instalaciones operadas por la firma hotelera española Meliá, cuando además recibieron reconocimiento otros establecimientos de esta empresa ibérica, según un comunicado de difundido en esta capital.

El mensaje de Meliá Cuba menciona para tal caso a los hoteles Paradisus Río de Oro y Meliá Buenavista, ganadores del premio Travelers´ Choice Best of The Best 2025.

Este galardón está basado en las numerosas opiniones positivas que dejan los usuarios de Tripadvisor, y solo se otorga al uno por ciento de todos los perfiles listados en esta plataforma.

Paradisus Río de Oro es un ecoresort de lujo solo para adultos en la playa Esmeralda (costa norte de la oriental provincia de Holguín) ideal para bodas, lunas de miel y viajes de bienestar.

Destaca por su exclusiva área Royal Service con servicio personalizado, así como por sus opciones para los amantes de la naturaleza.

Por su parte, Meliá Buenavista está situado en una Reserva de la Biosfera en Cayo Santa María (centro), y recibe huéspedes mayores de 18 años que buscan vacacionar en un exclusivo entorno de privacidad e intimidad. Adicionalmente, siete establecimientos que operan bajo la gestión de esta compañía fueron reconocidos entre los mejores de la Mayor de las Antillas.

En la capital cubana obtuvieron la insignia Travelers´ Choice los hoteles Meliá Habana, Meliá Cohiba e INNSiDE Habana Catedral, en Varadero, la obtuvo Sol Caribe Beach. en Cienfuegos, recayó en Meliá San Carlos y La Unión Affiliated by Meliá, y en la cayería norte de Villa Clara destacó Meliá Cayo Santa María.

Como es tradición, Tripadvisor reveló sus premios anuales a los hoteles mejor puntuados por los viajeros. Meliá Cuba consolida su prestigio en el mercado caribeño con nueve de sus establecimientos reconocidos, demostrando una vez más su compromiso con la excelencia turística, concluye la nota. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

