Postura de Rusia no está sujeta a coyuntura política, asegura Lavrov

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que la postura de su país en relación con una solución pacífica del conflicto ucraniano no depende de los giros de la coyuntura política del momento.

«La única esperanza la da tu propia verdad y las acciones que emprendes en la vida real para que esa verdad prevalezca. Nuestra verdad no está sujeta a cambios, virajes ni giros oportunistas», comentó el ministro de Asuntos Exteriores del gigante euroasiático.

En declaraciones al proyecto en línea Empathy Manuchi, el jefe de la diplomacia rusa recordó que el presidente Vladimir Putin ha definido con claridad los objetivos de la operación militar especial.

En ese contexto, Lavrov agregó que dichas metas siguen siendo invariables y no están sujetas a metas coyunturales.

«Los compromisos siempre son posibles cuando varios Estados, incluso dos, llegan a un acuerdo. Siempre estamos dispuestos a compromisos, dicho de forma sencilla, a un equilibrio de intereses. Lo más importante es que se tengan en cuenta los intereses legítimos de cada Estado», remarcó el titular de Asuntos Exteriores.

A su juicio, el interés legítimo de Rusia consiste en garantías de su propia seguridad, como lo deseara cualquier país normal, interesado en que su historia continúe, en que su pueblo se desarrolle en unas condiciones externas lo más favorables posible y asegure el crecimiento de la economía, la solución de las tareas sociales y la mejora del bienestar de la población.

En la misma línea, recordó las acciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante los años 1990 y la primera mitad de los 2000.

«Precisamente la OTAN no solo trató de dominar, sino que hizo todo lo posible para traducir ese dominio en hechos prácticos al ampliar la Alianza Atlántica, los dirigentes occidentales aseguraban a Rusia que esto no era contra nosotros. Pero vimos cómo, una y otra vez, se violaban no solo las declaraciones escritas, sino también los acuerdos», señaló.

Lavrov ejemplificó que como parte de los principios de la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) existía un acuerdo el cual expresaba que, al admitir a nuevos países de Europa del Este en la OTAN, no se desplegarían fuerzas de combate sustanciales en sus territorios.

Sin embargo, argumentó que luego se realizaron varios ejercicios militares, y cuando desde Moscú se indagaba por su naturaleza, respondían que se trataba de fuerzas de combate ‘no sustanciales’.

«Es una ilusión pensar que se puede garantizar la seguridad confiando en las promesas de las personas que hoy gobiernan el mundo y de quienes los precedieron.

En Occidente hubo líderes serios, pero ni siquiera ellos fueron capaces de cumplir la palabra dada en su momento, ni de llenar de contenido real su propia firma bajo toda una serie de documentos», aseveró el ministro.

Lavrov calificó la cuestión de seguridad de «inapelable» para Moscú, y enfatizó que con estas posturas Occidente al ser maestro de Kiev deja fuera del plano de sus reflexiones cómo avanzar hacia la paz.

Prensa Latina

Post Views: 1