LEON, MEXICO - JULY 23: A nurse wearing PPE checks the medication of a COVID-19 patient at Hospital General Leon on July 23, 2020 in Leon, Mexico. The Hospital can admit and give treatment to over 60 patients with Covid-19 disease. More than 500 cases have been confirmed since the beginning of the pandemic among patients treated at this hospital. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

Menos casos pero más muertes en el mundo por Covid 19 La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó hoy que en los últimos días fueron registrados menos contagiados con el virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, pero es notable el incremento de decesos por la enfermedad. "En los últimos 28 días fueron diagnosticados en todo el mundo unos 20 millones de contagios de coronavirus, lo que supone un 78 por ciento menos que en los 28 días anteriores, y se registraron 114 mil muertes más, lo que significa un aumento del 65 por ciento", precisó el informe. Las tendencias epidemiológicas de las últimas semanas están dominadas por una gran oleada de casos y muertes en la región del Pacífico occidental. El número de nuevos contagios notificados en este lapso disminuyó en todas las regiones de la OMS. En el Pacífico occidental (-81 por ciento), Asia Sudoriental (-71), Europa (-63), Las Américas (35), África (-20) y el Mediterráneo Oriental (15). El mayor número de nuevas defunciones en los últimos 28 días se registró en China, Estados Unidos,Japón, Reino Unido y Brasil. (ALH) Tomado de Prensa Latina

