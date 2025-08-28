Jordania condena bombardeo israelí a complejo médico en Gaza

El gobierno de Jordania condenó el ataque israelí contra el Complejo Médico Nasser, en Khan Younis al sur de la Franja de Gaza, que dejó decenas de muertos y heridos, entre ellos periodistas y trabajadores humanitarios.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó el bombardeo como una flagrante violación del derecho internacional y del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 sobre la protección de civiles en tiempos de guerra.

El portavoz del ente diplomático, Sufyan Qudah, denunció además el uso sistemático de tácticas de asedio, incluida la hambruna, como método para desplazar por la fuerza a los palestinos, Y advirtió que tales prácticas alimentan ciclos de violencia e inestabilidad que amenazan la seguridad de toda la región.

Qudah exhortó a la comunidad internacional a obligar a Israel a detener de inmediato su agresión, garantizar la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria a Gaza y respaldar los derechos legítimos del pueblo palestino, en particular el establecimiento de un Estado independiente en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Oriental como capital.

En paralelo, las Fuerzas Armadas de Jordania informaron que realizaron una nueva operación de lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria hacia Gaza.

La acción contó con la participación de aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana, junto con aviones de Alemania, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, y permitió entregar unas 38 toneladas de alimentos y suministros.

Con esta operación, ascienden a 164 los lanzamientos aéreos realizados por las fuerzas jordanas desde el 27 de julio, mientras que en coordinación con socios internacionales la cifra total alcanza los 400, lo que equivale a 801 toneladas de ayuda humanitaria entregadas hasta la fecha.

Por su parte, la Asociación de Prensa de Jordania (JPA) condenó el “crimen atroz” cometido contra el hospital de Khan Younis, recordando que al menos 20 palestinos perdieron la vida en el ataque, incluidos periodistas y trabajadores humanitarios. En su declaración, la JPA afirmó que los continuos ataques israelíes contra civiles, comunicadores y personal de socorro constituyen una política deliberada para silenciar la verdad y encubrir crímenes de lesa humanidad, en abierta violación de las normas internacionales.

La sangre de periodistas y trabajadores humanitarios seguirá siendo testigo de la brutalidad de estos crímenes cometidos ante la mirada de la comunidad internacional. Silenciar la palabra y la imagen no borrará la verdad, enfatizó la organización, al tiempo que reiteró el derecho del pueblo palestino a un Estado independiente y libre de ocupación. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

