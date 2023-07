Líderes indígenas piden por la Amazonía en Brasil

Líderes y lideresas indígenas en Brasil se reúnen a partir de este lunes y hasta el próximo viernes para seguir posicionándose en la defensa de la Amazonía y por los derechos de los pueblos indígenas.

El encuentro inédito en la Amazonía, convocado por Raoni Metuktire, espera reunir hasta el viernes a unos 600 dirigentes, aunque en un primer momento el espacio se enfocará en la formación de jóvenes líderes, cosmología indígena y lucha contra el cambio climático.

“If we don't take care of our land and our forests… everyone will suffer from climate change, from the intense heat and the smoke in the air” says Indigenous leader Chief Raoni Metuktire.#OChamadodoRaoni pic.twitter.com/K7qUK04SuX

— Global Canopy (@GlobalCanopy) July 21, 2023