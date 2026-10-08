Miles de estudiantes en defensa de Lula y contra Bolsonaro

Una marea juvenil en el centro de Río

La concentración comenzó en la emblemática iglesia de La Candelaria, donde se reunieron estudiantes y profesores de diferentes universidades y escuelas públicas de Río. Armados con pancartas que decían «Fora Bolsonaro», «Lula Presidente» y «Los estudiantes son antifascistas», los jóvenes ocuparon pacíficamente varias calles del centro de la capital fluminense por cerca de cuatro horas.

Rechazo a la extrema derecha y respaldo a Lula

Los manifestantes mostraron su rechazo a la tendencia que se está viendo en Brasil a favor de los candidatos de la derecha, como ocurrió en las elecciones del domingo, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta de las presidenciales, frente al 45 % alcanzado por Lula.

El resultado fue tan sorprendente como el que se vio en Río con el aspirante conservador Douglas Ruas, quien contra todo pronóstico lideró la primera vuelta en los comicios a gobernador de ese estado, para los que los sondeos daban como ganador a Eduardo Paes, el candidato de Lula.

Defensa de los derechos estudiantiles

En este sentido, los manifestantes destacaron la importancia de defender los derechos estudiantiles impulsados por el líder progresista, no solo en la actual administración, sino también en sus dos mandatos anteriores (2003-2010).

Con un coro a viva voz que decía «Trabajador, mira para acá, estoy en la calle para que tu hijo estudie», los manifestantes llamaban la atención de los trabajadores que asomaban por las ventanas para ver la marcha.

La calle como instrumento de presión

La protesta, denominada «Juventud en la calle por la democracia», se enmarca en una campaña de defensa de las instituciones democráticas y de la educación pública que busca reforzar su presencia en las calles como principal instrumento de presión política y defensa de los derechos sociales.

La movilización estudiantil refleja un escenario político cada vez más tenso en Brasil, donde las fuerzas progresistas y la juventud organizada intentan contrarrestar el avance de la extrema derecha de cara a los próximos comicios. (ALH)

Tomado de Cubadebate