El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este lunes en emergencia al estado de Nueva York, por las afectaciones de la tormenta invernal Elliot.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, comunicó en su cuenta de la red social Twitter la decisión del mandatario. “Aprobó nuestra solicitud de una declaración federal de emergencia por desastre mientras ayudamos al oeste de Nueva York a recuperarse de esta tormenta de nieve histórica.”

El temporal causó 27 muertos en el estado hasta el momento, refiere Telesur. La mayor parte de los fallecidos (18) pertenecen a la ciudad de Búfalo, ubicada al noreste del estado en las costas del lago Erie. Existen otras miles de personas atrapadas en sus hogares y carreteras.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.

My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5

— President Biden (@POTUS) December 26, 2022