Elon Musk anuncia límites en la lectura de tuits

El empresario y accionista mayoritario de Twitter, Elon Musk, anunció que la red social restringirá temporalmente la lectura de tuits para reducir el uso masivo de datos por parte de terceros para alimentar modelos de inteligencia artificial. “Cientos de organizaciones (quizás más) estaban extrayendo datos de Twitter de manera extremadamente agresiva, hasta el punto de afectar la experiencia real del usuario”, dijo Musk en un tuit.

La limitación será de 6000 mensajes por día para cuentas verificadas, 600 par usuarios no verificados y 300 para cuentas nuevas no verificadas, aunque se espera que estos límites se eleven pronto a 8 000, 800 y 400 respectivamente. “Es bastante irritante tener que agregar de manera urgente una gran cantidad de servidores solo para facilitar la escandalosa valoración de algunas empresas emergentes de IA”, afirmó Musk.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023