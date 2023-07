Declaradas válidas elecciones presidenciales en Uzbekistán

A las 15H00 horas locales, la participación de votantes en las primeras elecciones presidenciales anticipadas en la historia de Uzbekistán alcanzó el 60,74%, reportó en una sesión informativa el vicepresidente de la Comisión Electoral Central (CEC), Bahrom Kuchkarov.

“En total, alrededor de 11.705.357 votantes, o el 60,74%, ya votaron a las 15H00”, dijo. El umbral de participación para reconocer las elecciones como válidas en Uzbekistán es del 33%, se superó en unas tres horas después de la apertura de los colegios electorales.

Kuchkarov también afirmó que hasta la fecha, la CEC ha recibido 82 quejas y apelaciones. Todos serán revisados, aseguró.

La votación comenzó a las 08H00 hora local y durará hasta las 20H00. Según la CEC, para las elecciones están acreditados unos 800 observadores en representación de varias decenas de estados y organizaciones internacionales, así como unos 1.500 periodistas locales y extranjeros.

Se han establecido hasta 10.761 colegios electorales para las elecciones y se han abierto 54 colegios electorales adicionales en 37 países para ciudadanos uzbekos que residen en el extranjero.

El presidente de la CEC, Zainiddin Nizamjodzháev, a su vez señaló que los comicios transcurren con normalidad y “acorde a los estándares internacionales”, y hasta el momento “sin quejas” sobre posibles violaciones de la ley electoral.

Los Partidos Democrático Popular y Ecológico nominaron a sus líderes Ulugbek Inoyatov y Abdushukur Khamzaev como candidatos a la presidencia.

El Partido Socialdemócrata “Adolat” (“Justicia”) postuló al primer vicepresidente del Tribunal Supremo Robakhon Makhmudova, y el Partido Liberal Democrático – el actual jefe de la república Shavkat Mirziyóyev.

El Partido Democrático de Uzbekistán “Milliy Tiklanish” (“Renacimiento Nacional”) también decidió apoyar la candidatura de Mirziyóyev.

Mirziyóyev, que lleva en el poder desde 2016, fue reelegido en 2021 con el 80,1 % de los votos.

Convocó en mayo comicios presidenciales anticipados tras la reforma constitucional del pasado 30 de abril

Estos comicios se realizan en un nuevo contexto constitucional, que extiende el mandato del jefe de Estado de cinco a siete años. El candidato vencedor debe lograr más del 50 por ciento de los votos válidos.

Según la CEC, alrededor de 20 millones de uzbekos están convocados este domingo a las urnas, aunque unos 600.000 ya ejercieron su derecho al voto entre el 28 de junio y el 5 de julio.

Los comicios se celebran bajo el escrutinio de más de 800 observadores foráneos, entre los que se encuentran representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Además de los comicionados de organismos internacionales, viajaron a Tashkent, la capítal uzbeka, alrededor de 2.000 periodistas, la mayoría acreditados por más de 250 medios de prensa extranjeros.

Aunque la ley electoral uzbeka no permite ejercer la Presidencia por más de dos períodos consecutivos, esta medida aprobada en el referendo del pasado 30 de abril no es retroactiva, por lo que permitirá el actual presidente Shavkat Mirziyóyev no solo luchar por su reelección, sino volver a intentarlo en 2030 de conseguirla ahora.

Tomado de TeleSur