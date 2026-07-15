Integrantes de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas celebraron el 63 aniversario de la organización.

Asistieron al acto el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora.

En la gala entregaron los carnes a los nuevos integrantes de la UPEC en el territorio.

Además reconocieron los programas y trabajos galardonados en los Premios 26 de Julio.

Sabines Lorenzo y Poey Zamora reconocieron la labor del gremio periodístico en Matanzas en nombre del Partido y el Gobierno en la provincia.

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