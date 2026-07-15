Libros en José Martí (XXVII): Gran diccionario Larousse

José Martí consultó el diccionario Larousse, uno de los más conocidos del mundo.

El 10 de marzo de 1882, en una de sus muy leídas “Sección constante”, que publicaba en el periódico La Opinión Nacional, de Caracas, José Martí mencionó al que quizás sea el diccionario más conocido de mundo. Estas fueron sus palabras acerca del Gran diccionario Larousse:

“—Se publica en Francia un libro muy notable, más que por el alcance final de su intención, por la suma considerable de materias que contiene, y de cuyo conocimiento no es dable prescindir a un hombre de letras y ciencias, en estos tiempos en que el saber va siendo tan vulgar, y en que cada día da al mundo más maravillas de las que un hombre estudioso y atento puede llegar a conocer en igual espacio de tiempo de asiduo estudio. El libro, que cuenta dieciséis volúmenes es el Gran diccionario del siglo XIX, de Pierre Larousse. Es un almacén gigantesco. Es como un Diccionario de la conversación, no de materias generales y añejas, sino de hechos y personas de nuestros tiempos. Se habla de lo nimio como de lo grandioso; de libros como de cuadros; de ciencias filosóficas como de las artes; de elegancia; de política como de ciencias naturales. En verdad que es una joya el diccionario de Larousse”.

Años después, en una carta fechada el 29 de mayo de 1894, le escribió a María Mantilla lo siguiente:

“…un negro viejo de África, en la estación de Thomasville, del Estado de Georgia, donde no se puede beber vino ni cerveza: el negro lo era mucho, de bigote y barba de horca, como creo que está el Moisés pintado en el Diccionario de Larousse (Moyse), la levita y el pantalón negros como él, el sombrero de palma, con las alas muy anchas, dobladas a los lados por el borde, la mano en el bastón, con una cuerda pasada a la muñeca, y la mirada como fuego, encendida, y larga…”.

A la propia María Mantilla, en otra carta, esta vez del 2 de febrero de 1895, le recomendó consultar el Gran diccionario Larousse:

“Los libros, se habrán quedado en Central Valley, y yo lo he de sentir, sobre todo si se quedó allá el Larousse, que ahora te serviría en un trabajo de cariño que quiero que hagas, para ver si te acuerdas de mi,—y es que vayas haciendo como una historia de mi viaje, a modo de diccionario, con la explicación de los nombres curiosos de este viaje mio.—Atlas, por ejemplo, es el nombre de la compañía de estos vapores: busca Atlas, y escribe lo que encuentres.—Athos, es el nombre del vapor: busca Athos.—Cap Haitien es el lugar a donde vamos ahora; búscalo, en el Larousse y en las geografías. Y así harás un libro curioso, e irás pensando en mí.—El Larousse está en casa de Gonzalo…”.

El libro

Este libro ha tenido varias ediciones. Una de las primeras fue la siguiente:

Grand Dictionnaire Universel du XIXE Siècle. Français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc. Comprenant: la langue française; la prononciation; les étymologies; la conjugaison de tous les verbes irréguliers; les règles de grammaire; les innombrables acceptions et les locutions familières et proverbiales; l’histoire; la géographie; la solutions des problèmes historiques; la biographie de tous les hommes remarquables, morts ou vivants; la mythologie; les sciences physiques, mathématiques et naturelles; les sciences morales et politiques; les pseudo-sciences; les inventions et découvertes, etc., etc., etc. Parties neuvés: les types et les personnages littéraires; les héros d’épopées et de romans; les caricatures politiques et sociales; la bibliographie générale; une anthologie des allusions françaises, étrangères, latines et mythologiques; les beaux-arts et l’analyse de toutes les oeuvres d’art; Par Pierre Larousse. Tome premier. Paris. Administration du Grand Dictionnaire Universel. 19, Rue Montparnasse, 19. 1866.

Este libro se publicó en 15 tomos entre 1864 y 1876, con suplementos en 1878 y 1887. Los datos que José Martí mencionó acerca del profeta Moisés se localizan en el tomo 11 (1874), pp.386-387. En la edición que se consultó no aparece la ilustración mencionada. El Gran diccionario Larousse estuvo incluido en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. En la actualidad se conoce como Enciclopedia Larousse y aún se publica y actualiza, incluso en formato digital, por la Editorial Larousse.

El autor

Pierre-Athanase Larousse (1817-1875) fue un escritor, filólogo y educador francés. Sobresalió desde muy joven y llegó a ganar una beca para la Escuela Normal Primaria de Versalles. Trabajó como maestro primario por poco tiempo y en 1840 comenzó a tomar cursos libres en la Sorbona, el Colegio de Francia, el Museo de Historia Natural y otras instituciones de París. Fundó en 1852 la Librairie Larousse et Boyer junto a Augustin Boyer, en la cual publicaron libros de texto y manuales para los profesores.

Fundó la revista l’École normale, donde defendió ideas educativas avanzadas. Trabajó largos años trabajando en su diccionario, junto a un amplio grupo de colaboradores. Este libro lo concluyó su sobrino Jules Hollier-Larousse en 1876. Publicó Lexicologie des écoles primaires (1849), Petite Encyclopédie du jeune âge (1854), Nouveau Dictionnaire de la langue française (1856), Éducation morale et intellectuelle, méthode socratique. Monographie du chien (1859), Exercices d’orthographe et de syntaxe apliques (1869) y Dictionnaire complet de la langue française (1869), entre otros libros.

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