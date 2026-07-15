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La galería de retratos del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas en el recuerdo

Por Luis Ernesto Martínez González 0 Comentario #Arturo Echemendía #Domingo Russinyol #Francisco Coro #Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas #Luis Cuní #Miguel Garmendía

El Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas tuvo una galería de retratos dedicada a homenajear a sus profesores más distinguidos.

La idea de crear una galería de retratos dedicada a relevantes profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas fue propuesta por el Colegio Provincial de la Federación de Doctores en Ciencias y en Filosofía y Letras. En el seno de esta asociación gremial se tomó el acuerdo de confeccionar “…una galería de eximios educadores…” que habían sido profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas.

Retrato de Miguel Garmendía. Archivo del autor.

El primer óleo fue el que se dedicó a Miguel Garmendía Rodríguez, destacado intelectual y profesor matancero que desempeñó un importante papel en la consolidación del sistema de escuelas públicas en los inicios de la República. Tuvo como autor al pintor Francisco Ducassi, destacado ingeniero yumurino aficionado a las artes plásticas. Este retrato se develó en vida del homenajeado.

Lo mismo sucedió con el que se dedicó a Domingo Russinyol Molins, obra del pintor matancero Francisco Coro Marrodán. Russinyol fue un relevante catedrático de Física y Química, así como director de la institución por 21 años. Entre los logros más sobresalientes de su gestión estuvo la inauguración del nuevo y moderno edificio que aún está en uso.

Retrato de Arturo Echemendía, según una publicación de la época. Archivo del autor.

No podía faltar en esa galería de retratos el de Arturo Echemendía Molino, que se develó el 16 de mayo de 1945, también debido al pincel de Coro Marrodán. Al mencionar los aspectos más relevantes de la vida de Echemendía, su colega José Russinyol destacó su dedicación al magisterio, la profunda reflexión pedagógica que caracterizó su quehacer y la contribución que realizó a la escuela cubana.

Retrato de Luis Cuní, según una publicación de la época. Archivo del autor.

El 13 de febrero de 1948 le tocó el turno al óleo con la figura del profesor Luis Augusto Cuní Varela, quien había fallecido el año anterior. En el acto disertó el doctor José Russinyol, quien se refirió a la vida y obra del homenajeado. Cuní, destacado médico matancero, sobresalió como catedrático de ciencias naturales y por la ejemplaridad de su conducta ante la sociedad matancera de su tiempo. Nuevamente, el autor del retrato fue Francisco Coro Marrodán.

Foto del acto en que se develó el retrato de Luis Cuní. Archivo del autor.

El 16 de diciembre de 1949 se develó el del doctor Sadí Bellocq Guerra, quien había fallecido el 12 de julio. La doctora Delia Díaz Álvarez fue la encargada de pronunciar las palabras de homenaje. En ellas destacó la ejemplar vida de quien fuera un destacado profesor de Geografía e Historia.

Retrato de Sadí Bellocq, según una publicación de la época. Archivo del autor,

El Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas sufrió cambios en los años sesenta. Esas historia se conocen. Nunca lamentaremos lo suficiente la pérdida y dispersión de su Museo de Historia Natural, que era un referente mundial. Valiosas obras de arte pasaron a otras instituciones y, quizás, a manos de particulares. Algo similar sucedió con los retratos mencionados.

En la Biblioteca Gener y Del Monte se conserva el retrato de Miguel Garmendía, que se encuentra en buen estado. El de Domingo Russinyol está en el Museo Provincial Palacio de Junco, en espera de una restauración. Del resto no se ha podido recopilar información para esta reseña, aunque quizás estén en alguna institución yumurina. Ojalá, algún día, vuelvan a estar todos juntos otra vez.

Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas en 1948. Archivo del autor.
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By Luis Ernesto Martínez González

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