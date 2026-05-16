Medicina natural y tradición al servicio del bienestar en Unión de Reyes

Hasta el policlínico José Machado, en Unión de Reyes, llegaron representantes del Proyecto de Desarrollo Local Flora Botica de la Abuela, de La Habana, para impartir una conferencia a docentes y estudiantes sobre medicina natural y tradicional.

El encuentro estuvo enfocado en promover el uso responsable de los productos bionaturales y sus beneficios para la salud. La exposición estuvo a cargo del doctor Rodolfo Arencibia, titular del proyecto, quien acumula más de treinta años de experiencia en el estudio de las plantas medicinales y las terapias tradicionales.

Durante su intervención explicó el avance alcanzado por este tipo de preparados tanto a nivel internacional como en Cuba, con énfasis en la labor que realiza la Botica de la Abuela en la elaboración de remedios de origen natural.

Arencibia insistió en la necesidad de utilizar estos recursos de manera responsable y señaló que, cuando lo elaboran adecuadamente y administran bajo una correcta indicación, resultan eficaces, seguros y favorables para las personas.

Asimismo, alertó sobre la importancia de conocer las propiedades de cada planta medicinal para evitar prácticas incorrectas que afecten la credibilidad de esta modalidad terapéutica. El especialista destacó además que esta visita al territorio responde a un intercambio coordinado desde hace algún tiempo con autoridades locales y profesionales del sector de las batas blancas.

Según explicó, el propósito principal consiste en acercar experiencias y saberes que permitan fortalecer el empleo de estas alternativas en beneficio de la población. De igual forma, el doctor señaló que la iniciativa surgió a partir de solicitudes realizadas desde el municipio, entre ellas la gestión de una diputada a la Asamblea Nacional a nivel de base, interesada en respaldar acciones que contribuyan al sistema de salud local mediante colaboraciones y donaciones vinculadas a los preparados desarrollados por el proyecto.

Como mensaje final a la población, Rodolfo Arencibia exhortó a los unionenses a confiar en la Medicina natural y Tradicional bajo orientación médica y sin abandonar los tratamientos convencionales indicados para cada padecimiento.

“Muchos problemas de salud pueden mejorar considerablemente con productos naturales bien aplicados y utilizados de forma segura y responsable» reiteró el especialista.

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