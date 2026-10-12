Celebra Matanzas su aniversario 333

Para muchos es la Ciudad de los Puentes, la Venecia de América o la Yucayo Gentil. Lo cierto es que la urbe de San Carlos y San Severino de Matanzas cumple 333 años de fundada.

Es, sin dudas, la Atenas de Cuba su seudónimo más popular. La bahía, los ríos y el crecimiento económico y social llevaron a la ciudad a ser reconocida como tal desde el siglo XIX, tradición que continúa hasta la actualidad.

Un sinnúmero de artistas han transitado por sus escenarios. Hoy, las calles albergan centros e instituciones culturales de alto prestigio, y entre sus sitios más emblemáticos se destaca el Teatro Sauto, Monumento Nacional, cuyos tabloncillos resguardan parte importante de la historia escénica de Cuba.

Agrupaciones teatrales como El Mirón Cubano, Teatro de las Estaciones, Papalote, Icarón y El Portazo encuentran su sede en la ciudad tricentenaria.

De igual forma, aquí tienen cabida eventos relevantes como el Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas y el Festival Internacional de Teatro Callejero.

La música constituye otra de las aristas, con un fuerte auge en el territorio, a partir de agrupaciones como Los Muñequitos de Matanzas, la Orquesta Faílde, el Coro de Cámara, la Sonora Lira Matancera, la Orquesta Sinfónica, la Banda Provincial de Conciertos y muchas más.

La danza también encontró lugar en la Atenas de Cuba, con disímiles proyectos socioculturales y las compañías Danza Espiral y Nova Danza.

Desde las artes plásticas, numerosos artistas visuales celebran a la ciudad con sus obras. Lorenzo Padilla Díaz, Adrián Gómez Sancho, Adrián Socorro, Zenén Calero, Jesús Alberto Mederos y otros tantos cuentan entre ellos. Matanzas ocupa un lugar esencial en el panorama cultural de Cuba. Reconocida como una de las plazas artísticas más respetadas, deviene cuna de poetas, músicos e intelectuales que enriquecen la identidad nacional. Su legado vive en la fuerza de la rumba, el danzón y la literatura, así como en sus teatros, museos y tradiciones populares. Todos mantienen viva la creatividad de su pueblo y proyectan la cultura cubana dentro y fuera de la Isla. (ALH)

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