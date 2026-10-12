El homenaje de Cárdenas a Fernando Méndez Capote en 1919

En febrero de 1919 la ciudad de Cárdenas rindió homenaje al doctor Fernando Méndez Capote.

El doctor Fernando Méndez Capote tuvo una larga vida. También fue extensa su hoja de servicios a la medicina y la ciencia cubanas. Se le considera, con justicia, uno de los hijos más ilustres de la matancera ciudad de Cárdenas. Estuvo entre los estudiantes procesados en 1871, lo cual le costó prisión y destierro. Fue fundador y presidente del Centro Médico Farmacéutico de Cárdenas, primero que existió en Cuba.

Especializado en ginecología, las experiencias adquiridas en Europa le permitieron realizar el 29 de diciembre de 1890, una ovariotomía, una de las primeras realizadas en Cuba. Otro de los legados de Fernando Méndez Capote a su ciudad natal fue que allí creó, en 1893, la primera clínica especializada en ginecología que existió Cuba. Apoyó la causa de la independencia desde México, país donde se exilió después de 1895.

Tras el fin de la dominación española incursionó en la política, tanto a nivel local como nacional. Ingresó en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana en 1904, de la que fue Académico de Mérito años después. Participó en la fundación del Colegio Médico Nacional. Fue profesor de la Universidad de La Habana y en 1917 se le nombró secretario de Sanidad y Beneficencia, durante el gobierno de Mario García-Menocal.

Un homenaje

El desempeño de ese cargo gubernamental, unido a los méritos que ya ostentaba por su fecunda vida, fue el principal móvil del homenaje que Cárdenas le tributó a Fernando Méndez Capote en febrero de 1919. Es posible, además, que hubiese estado motivado por otra razón. Apenas unos meses antes, el reconocido médico enfermó de influenza, durante la grave epidemia que afectó Cuba y buena parte del mundo. La prensa de la época informó acerca de su gravísimo estado de salud en ese momento y de la forma casi milagrosa en que salvó la vida y se recuperó.

Los detalles del homenaje de Cárdenas a Fernando Méndez Capote los recogió la revista Social, en su número de marzo de 1919. Lo hizo en un fotorreportaje, donde se reseñaron las actividades realizadas y se mostraron 10 fotografías como testimonio de los agasajos que recibió el destacado galeno. Al respecto puede leerse lo siguiente:

“El día 21 del pasado mes, el pueblo de Cárdenas, sin distinción alguna, se reunió para recibir con todos los honores, al insigne doctor Fernando Méndez Capote, Secretario de Sanidad y Beneficencia. Allá, en su ciudad natal, fue festejado cuatro días con almuerzos, banquetes, bailes y veladas literarias y musicales, y paseos campestres”.

Según Social, el comité que organizó los festejos estuvo integrado por Pedro Medina, alcalde de la ciudad. También por Luis del Valle, presidente del Ayuntamiento y por los doctores Santiago y José M. Verdeja, Luis Ros y Alejandro Neyra.

Las principales actividades que se realizaron en las jornadas de homenaje a Fernando Méndez Capote, fueron las siguientes:

El día 21 el Club de Cárdenas dio una recepción en su honor.

Al día siguiente, 22 de febrero, Fernando Méndez Capote visitó el Asilo de Ancianos y el Museo Municipal. Más tarde, asistió a un té en el Cárdenas Tennis Club, asociación integrada por mujeres.

La principal actividad del domingo 23 fue visitar el Hospital Santa Isabel, donde Fernando Méndez Capote dejó inaugurada una Clínica de Cirugía que llevó su nombre.

Luego, Fernando Méndez Capote disfrutó de un almuerzo “a la criolla”, en el Club Náutico de Cárdenas, situado en Varadero. Más tarde visitó el Monumento de los Mártires. A las 2.00 pm, presidió el reparto de los premios del Concurso de Maternidad. Este acto se realizó en el Casino Español de Cárdenas.

Para el lunes quedó reservado un banquete en el Ayuntamiento, con el cual esta instancia política y corporaciones de la ciudad le tributaron testimonio de su admiración. Por último, Fernando Méndez Capote participó en una velada musical que organizó el Liceo de Cárdenas.

Esta fue la última actividad con la que la ciudad de Cárdenas agasajó a Fernando Méndez Capote, uno de sus hijos más ilustres. Al final del fotorreportaje, escribió el corresponsal de Social:

“Muy satisfecho se siente el ilustre Secretario de Sanidad de sus coterráneos, los espléndidos y galantes hijos de Cárdenas”.

Dos días después, el 25 de febrero, el Diario de la Marina dio cuenta del acontecimiento en una noticia recibida por telégrafo desde Cárdenas. (ALH)

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