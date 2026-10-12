Libros en José Martí (LXXII): Ventas de la Propiedad Personal

En 1884 José Martí dedicó un extenso comentario a un libro sobre derecho.

El artículo “Judah P. Benjamin”, José Martí lo publicó en la revista La América, en mayo de 1884. En él, realizó un recuento de la vida de quien fuera un relevante político y abogado. Un aspecto que resaltó fue la publicación de un libro que se hizo célebre. Estas fueron las palabras del Apóstol acerca de esa obra:

“En 1866 hacía sus primeras armas en el Daily Telegraph, de Londres, un periodista desconocido. Artículos de cabeza llaman en el periodismo inglés a los editoriales, y aquellos eran en verdad artículos de cabeza; y el que los escribía, y con su lenguaje encendido y preciso despertaba la atención, era un novel abogado que acababa de echarse la túnica de seda sobre los hombros, y comenzaba a vender su libro sobre la Propiedad Personal”. “…habiendo visto que en el Derecho inglés no estaba bien entendida la propiedad personal, escribió sobre ella un valiosísimo libro, que vino a tener en poco tiempo la fama del de Vico sobre Obligaciones, o el de Thiers sobre la Propiedad en general; y tan nutrida de ciencia jurídica estaba la obra, en que el hombre de América puso sobre el Derecho inglés la naturaleza y preclara luz americana, que, a despecho de las rivalidades enconadas que el mérito del letrado nuevo iba levantando, creció con ellas su clientela y renombre; de tal modo que un magistrado famoso por poco echa cuanto infolio tenía sobre el bufete a la cabeza de un secretarillo atrevido, quien por complacer a los odiadores, respondió al magistrado que le pedía para consulta las Ventas de la Propiedad Personal, que no conocía semejante libro: «Pues guárdate bien, díjole noblemente el Barón Martin, de que yo me vuelva a sentar en este sitio sin tener cerca de mí el libro de Judah Benjamín»”. “Se hizo la obra compañera valiosa de todo hombre de leyes; y su autor, que tomaba las iras de sus rivales en su valor y no se cuidaba de ellas sino para vencerlas, vino a ser, fuera del Justicia Mayor, la persona letrada más notable en todo el foro de Inglaterra”.

El libro

Los datos de este libro, según la portada, son los siguientes:

A Treatise on the Law of Sale of Personal Property; with references to the American Decisions and to the French Code and Civil Law. By J. P. Benjamin, Esq., of Lincoln’s Inn, Barrister-At-Law. London: Henry Sweet, 3, Chancery Lane, Fleet Street, Law Bookseller and Publisher. 1868.

Es posible que este libro, que aún mantiene su vigencia en la jurisprudencia inglesa, y los otros que menciona, hayan sido consultados por José Martí durante sus estudios de derecho en España. En la edición crítica de las Obras completas de José Martí los títulos de los libros de Vico y Thiers no aparecen en cursiva.

El autor

Judah Philip Benjamin (1811-1884) fue un abogado y político estadounidense. Nacido en la isla caribeña de Saint Thomas, se radicó muy joven en los Estados Unidos. Creció en el seno de una familia judía. Su juventud transcurrió entre Carolina del Sur y Nueva Orleáns. Estudió derecho en las universidades de Yale y Louisiana. Se inició en la política en 1842. Once años después fue el primer judío electo senador en los Estados Unidos, donde representó los intereses esclavistas. Durante la Guerra de Secesión apoyó a los estados confederados y desempeñó los cargos de secretario de justicia, guerra y estado. Casi al final de la guerra, defendió emancipar a los esclavos que lucharan en el ejército sureño. Después de 1865 se radicó en Inglaterra, donde ejerció como reconocido abogado y fue asesor jurídico de la reina Victoria. (ALH)

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