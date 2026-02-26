Mantiene vitalidad de sus servicios institución médica de Matanzas

El policlínico docente José Luis Duobroc Sardiñas de la ciudad de Matanzas mantiene la vitalidad de sus servicios.

«Tenemos el servicio de urgencia y emergencias las veinticuatro horas con el médico y la enfermera del cuerpo de guardia. Además, mantenemos el servicio de la sala de rehabilitación, ortometría, oftalmología, laboratorio clínico, rayos X», explica, Dra.Dunia Álvarez Morales, Directora Policlínico José Luis Dubroc Sardiñas.

«Estamos recibiendo también la población de policlínicos como Versalles y Milanés que colindan con el área, debido a que en esas instituciones poseen interrupción del sistema eléctrico», añade Álvarez Morales.

La dirección del centro de salud reajusta sus horarios para facilitar el traslado de los especialistas desde sus hogares. La estrategia forma parte de las medidas implementadas en el sector de la salud ante la difícil situación que atraviesa el país.

«Relizamos un reajuste de horario. Estamos ofreciendo servicio desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde en horario corrido», comenta la especialista.

Mantener el funcionamiento de las instituciones de salud de la provincia destaca dentro de las prioridades del sector en Matanzas.

