Información sobre participante de infiltración armada frustrada en Villa Clara

Amijail Sánchez González autodenominado «El Lobo», uno de los 10 cubanos que viajaba en la lancha para realizar la infiltración, fue incluido en la Lista Nacional de Terroristas el 9 de julio de 2025. 

La Lista se sustenta en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está amparada por las normas y principios del Derecho Internacional, así como por el ordenamiento jurídico interno. Las personas incluidas han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo.

La Gaceta Oficial de fecha 9 de julio de 2025, así lo argumenta:

Amijail Sánchez González, nació en Cuba el día 13.04.1978, hijo de Mercedes y Eddy Tomás. Reside en EE.UU.

Expediente de fase preparatoria 128/2022, iniciado por promover, financiar y ejecutar actos de sabotajes en el Tribunal Popular Municipal de Centro Habana y la Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución, en La Habana, Cuba.

