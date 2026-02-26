Cuba

Afectación de 1784 MW para la hora pico de este jueves

La Unión Eléctrica (UNE) reporta que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mantuvo afectaciones al servicio durante las 24 horas del miércoles, con un déficit que alcanzó los 1879 MW en el momento de mayor demanda (7:10 p.m.). La situación se ha extendido hasta la madrugada de este jueves, y las perspectivas para el horario pico no son alentadoras.

Al inicio de la mañana (6:00 a.m.), la disponibilidad era de 1170 MW, frente a una demanda de 1930 MW, lo que dejaba 832 MW afectados. Se estima que durante el horario de la media jornada el déficit ronde los 850 MW.

Incidencias técnicas: Actualmente se encuentran fuera de servicio por avería las unidades 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de Santa Cruz, la unidad 2 de Felton y las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo. Además, están en mantenimiento la unidad 6 de Mariel, la 5 de Nuevitas y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. En total, las limitaciones en la generación térmica suman 434 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico (tarde-noche): Se espera que la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, actualmente en proceso de arranque, se sincronice con 70 MW. Con esta incorporación, la disponibilidad proyectada es de 1346 MW, pero la demanda máxima estimada es de 3100 MW, lo que arroja un déficit de 1754 MW. De mantenerse las condiciones actuales, la UNE pronostica una afectación de 1784 MW en el horario pico.

Aporte de los parques solares: En la jornada de ayer, los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 5308 MWh, con una máxima potencia entregada de 916 MW en el horario de mayor radiación. (ALH)

