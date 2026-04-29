Matanzas

Instalan luminarias solares en zonas céntricas de Matanzas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Luminarias #Matanzas #TV Yumurí

En la provincia de Matanzas se instalan 762 luminarias con paneles solares, donadas por actores económicos de los sectores estatal y no estatal.

En la ciudad cabecera, los trabajos se concentran en el centro histórico, así como en arterias principales como la calle Contreras, la Calzada de Tirry y la Calzada General Betancourt. De manera paulatina, el programa se extenderá a otras zonas.

Estas luminarias solares mejoran la visibilidad en horario nocturno y contribuyen a elevar la seguridad tanto de los transeúntes como de los conductores.

Yuni Moliner Isasi/Perfil de Facebook 

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By Redacción TV Yumurí

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