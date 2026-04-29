Recibe Liliam Padrón el Premio Nacional de Danza 2026

La profesora bailarina y coreógrafa matancera, Liliam Padrón Chávez resultó merecedora del Premio Nacional de Danza 2026.

Según informa la página oficial del Consejo Nacional de Artes Escénicas, la yumurina recibe dicho honor por decisión unánime del jurado.

Liliam Padrón se graduó en la Escuela Profesional de Artes en el año 1975 y es directora de la compañía Danza Espiral desde su fundación en 1987.

Con más de cinco décadas de carrera artística profesional, la maestra Lilita, como se le conoce cariñosamente en su Matanzas natal, continúa danzando sobre los tabloncillos, creando coreografías y formando a nuevas generaciones.

Foto: Carrete Producciones

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