Libros en José Martí (LXXVII): Álbum de Hidalgo

En 1875 José Martí mencionó la publicación de un libro dedicado al prócer Miguel Hidalgo.

En la breve gacetilla “Álbum de Hidalgo”, que publicó la Revista Universal, de México, el 20 de abril de 1875, José Martí escribió:

“Días hace anunciamos que saldría pronto a luz esta interesante publicación. Se ha puesto ya a la venta, y su precio reducido y su verdadero valor, aseguran para el libro un éxito completo. No habrá casa de mexicano donde el libro de su héroe no esté bien, como no hay casa de americano del Norte que no engalane sus paredes con los retratos de Washington y La Fayette. El respeto a los héroes ayuda al nacimiento de héroes nuevos”.

El libro

Álbum de Hidalgo. Obra monumental consagrada al primer caudillo de la independencia de México. México. Imprenta y Litografía del Padre Cobos; 2.° calle de Vanegas número 6.

La “Introducción”, pp. III-VIII, firmada por Yreneo Paz, está fechada en México, 5 de Febrero de 1875.

El autor

Ireneo Paz Flores (1836-1924) fue un escritor mexicano. Se desempeñó magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y Secretario General de Gobierno del Estado de Colima. Participó en la guerra contra la invasión francesa. Sobresalió como periodista e historiador. Entre 1877 y 1912 dirigió el periódico La Patria. Publicó La piedra del sacrificio (1871), Amor y suplicio (1873), Amor de viejo (1874), Doña Marina (1883), Leyendas históricas de la Independencia (1894), Vida y aventuras de Joaquín Murrieta, famoso bandolero mexicano (1908) y Leyendas históricas (1914).

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