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Modernos carritos de limpieza para casco histórico de la ciudad

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Carritos de limpieza #Casco histórico #Cuba #Matanzas #TV Yumurí

Tres modernos carritos de limpieza embellecen, por partida doble, el casco histórico de la ciudad de Matanzas por su novedoso y atractivo diseño.

Los vehículos facilitarán la recogida de desechos y el barrido de la Plaza de la Vigía y la Calle del Medio.

Según informó Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad, estos modernos equipos para el saneamiento del centro de la urbe llegaron al país desde Europa como parte del proyecto Zonas Creativas Matanzas, una iniciativa internacional financiada por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo.

Danger Rodríguez, uno de los trabajadores encargados del barrido en La Vigía, agradeció el arribo a la urbe de estos tres carritos de limpieza, lo cual humaniza su trabajo, según explicó a Radio 26.

El diseño, agrega Danger, facilita las operaciones y cuenta hasta con un aditamento que puede conservar líquidos a altas temperaturas.

Arnaldo Mirabal/ Tomado de Radio 26 

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By Redacción TV Yumurí

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