Cubano en Campeonato Mundial de Coctelería

El cubano José Luis Rubín Hernández del bar El Cambio, en Camagüey, ya se encuentra en la fase preliminar del Campeonato Mundial de Coctelería, con sede en Macao, región autónoma en la costa Sur de China.

Detrás de la barra más importante del planeta, el representante antillano interviene en esta jornada en la categoría Té, considerada una de las más exigentes del certamen, porque cuentan variables como el equilibrio, la técnica, la presentación, detalló en su perfil de la red social Facebook la Asociación de Cantineros de Cuba.

La Mayor de las Antillas vuelve a figurar entre los de 75 países con los mejores cantineros del universo, evento coincidente con la edición del 75.º aniversario de la Asociación Internacional de Bartender (IBA por sus siglas en Inglés).

La publicación resalta el tiempo de estudio y de práctica, de levantarse temprano y acostarse tarde soñando con la copa perfecta, como es el caso de Rubín Hernández, significó.

La delegación cubana la encabezan también Eddis Naranjo Carrillo, presidente de la Asociación de Cantineros de Cuba, y Maytee Olivera, representante de Havana Club International S.A., marca Sponsor de la IBA, y Sponsor Principal de la Asociación de Cantineros de Cuba.

Foto: Rubín Hernández ya fue campeón en una categoría en certámenes anteriores de este Mundial de Coctelería. Tomada del Facebook de la Asociación de Cantineros de Cuba.

Eva Luna Acosta Armiñán/ Tomado de Radio 26

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