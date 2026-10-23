Cuba Matanzas social tvyumuri

Cubano en Campeonato Mundial de Coctelería

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Campeonato Mundial de Coctelería #cubano #TV Yumurí

El cubano José Luis Rubín Hernández del bar El Cambio, en Camagüey, ya se encuentra en la fase preliminar del Campeonato Mundial de Coctelería, con sede en Macao, región autónoma en la costa Sur de China.

Detrás de la barra más importante del planeta, el representante antillano interviene en esta jornada en la categoría Té, considerada una de las más exigentes del certamen, porque cuentan variables como el equilibrio, la técnica, la presentación, detalló en su perfil de la red social Facebook la Asociación de Cantineros de Cuba.

La Mayor de las Antillas vuelve a figurar entre los de 75 países con los mejores cantineros del universo, evento coincidente con la edición del 75.º aniversario de la Asociación Internacional de Bartender (IBA por sus siglas en Inglés).

La publicación resalta el tiempo de estudio y de práctica, de levantarse temprano y acostarse tarde soñando con la copa perfecta, como es el caso de Rubín Hernández, significó.

La delegación cubana la encabezan también Eddis Naranjo Carrillo, presidente de la Asociación de Cantineros de Cuba, y Maytee Olivera, representante de Havana Club International S.A., marca Sponsor de la IBA, y Sponsor Principal de la Asociación de Cantineros de Cuba.

Foto: Rubín Hernández ya fue campeón en una categoría en certámenes anteriores de este Mundial de Coctelería. Tomada del Facebook de la Asociación de Cantineros de Cuba.

Eva Luna Acosta Armiñán/ Tomado de Radio 26 

 

Post Views: 40

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Salud social tvyumuri

Presidenta Sheinbaum resalta labor de médicos cubanos en México

Redacción TV Yumurí
Matanzas tvyumuri

Libros en José Martí (LXXVII): Álbum de Hidalgo

Luis Ernesto Martínez González
Cuba Matanzas social tvyumuri

Modernos carritos de limpieza para casco histórico de la ciudad

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Salud social tvyumuri

Presidenta Sheinbaum resalta labor de médicos cubanos en México

Matanzas tvyumuri

Libros en José Martí (LXXVII): Álbum de Hidalgo

Cuba Matanzas social tvyumuri

Cubano en Campeonato Mundial de Coctelería

Cuba Matanzas social tvyumuri

Modernos carritos de limpieza para casco histórico de la ciudad