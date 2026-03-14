Iris Quintero Zuleta: una maestra devenida periodista

Iris Quintero Zuleta llegó al Periodismo por casualidad. Su vocación estaba en el magisterio. Nunca imaginó que cambiaría la tiza y el borrador por la agenda y la cámara. Su historia es también la de muchos profesionales de nuestros medios que aún habiendo estudiado otras profesiones se vincularon al Periodismo y se enamoraron, sin remedio, del que Gabriel García Márquez, catalogó, como el mejor oficio del mundo.

Iris nació y creció en el municipio Colón, en la ciudad cabecera. Desde niña sentía inclinación hacia el magisterio.

«Al terminar la enseñanza primaria me incorporé a estudiar maestra primaria en la escuela Roberto Coco Peredo que estaba en aquel entonces en Varadero. Fueron seis años de mucho estudio y también de sacrificio.

«Me vinculaba a todas las actividades con sumo entusiasmo, era como se dice en buen cubano, el alma de la escuela. Fui delegada de grupo, participaba en los festivales culturales y encuentros deportivos interescuelas. Luego de graduada realicé mi servicio social en una comunidad bastante intrincada de la Ciénaga de Zapata, llamada Guasasa».

Al regresar a Colón se incorpora a trabajar como maestra de Educación Laboral. Trabajó luego en varios centros como directora, fue el caso de el Palacio de Pioneros, el Centro de Pioneros Exploradores 25 Aniversario del Triunfo de la Revolución y el Círculo Infantil Hermanitos Chilenos. En su desarrollo profesional como maestra alcanzó en varios años la condición de Educadora Ejemplar.

«En esos años recuerdo con especial cariño que con siete meses de embarazo de mi segunda hija, Beatriz, me seleccionaron como delegada directa al VII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Era Pedro Ross, el Secretario General en el país. Allí tuve la oportunidad de conocer personalmente al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, creo que ese encuentro me marcó de por vida».

Iris realizaba colaboraciones con la emisora Radio Llanura de Colón, mientras trabajaba en el sector educativo. Simultánea con varias responsabilidades cuando la dirección del territorio vio en ella potencialidades para prepararla como la periodista que asumiría el trabajo de la corresponsalía de televisión que se abriría en ese municipio.

«Me tomó por sorpresa pero acepté. Fueron meses de mucha preparación. Pasé junto a los otros compañeros que estarían al frente de las corresponsalías de Calimete, Los Arabos, Jovellanos y Jaguey, un curso emergente en la escuela del Partido José Smith Comas, con profesores maravillosos. Luego realizamos otro de reorientación al Periodismo, impartido por la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia».

Cambiar de profesión fue todo un reto para Iris, no solo tuvo que aprender de Periodismo sino de cámara, edición, e incluso de administración, visto que se encuentra al frente de la corresponsalía y todas las responsabilidades que ello encierra.

Durante estos años ha creado un equipo de trabajo, que aunque pequeño, se ha convertido en una gran familia.

«La magia está en el trabajo en equipo y que siempre te responda, siento que hemos sido familia en ese sentido y al que trabaja en familia, todo le sale bien».

TV Colón es una corresponsalía vinculada al Telecentro Provincial TV Yumurí. Ser periodista en una corresponsalía tiene para Iris una doble exigencia.

«Quienes consumen tu trabajo son quienes te rodean, tus propios vecinos y familiares, así que el compromiso es mayor. Mi trabajo como toda obra humana considero que es perfectible, así que siempre estoy abierta a sugerencias y correcciones, aprendo todos los días.

«Considero que al hacer periodismo desde TV Colón hago mi aparte a mi comunidad, a mi municipio, y cumplo con la enorme responsabilidad que depositaron en mi, hace 20 años cuando se abrió la corresponsalía».

Su vocación de enseñar siga intacta.

«Por mi formación como maestra tengo siempre esa necesidad de transmitir mis modestos conocimientos, me gusta enseñar, lo disfruto y me satisface muchísimo. En el ámbito periodístico, maestra o profesora, me queda grande, pero siento un tremendo orgullo de los muchachos que he tutorado durante sus períodos de prácticas profesionales en todo este tiempo.

«Actualmente realizo un círculo interés con jóvenes de las enseñanzas preuniversitaria y politécnica, para motivarlos por el Periodismo».

Los últimos años, fueron complejos para Iris, en cuanto al ejercicio profesional, visto que tenía a su cuidado a su mamá anciana, pero a pesar de las limitaciones de tiempo y las complejidades que encierra la responsabilidad que como hija asumía, no renunció nunca a continuar trabajando.

«A veces no sabía cómo hacía todo. Ajustaba los horarios y coordinaba para garantizar que desde la llanura colombina estuviera el reporte diario a la televisión provincial y en muchas ocasiones también a la nacional. Desdichadamente ya mami no está, sin embargo me queda la satisfacción de su alegría cada vez que escuchaba un reporte mío, eso no tiene comparación.

«Seguir este camino, tan arduo, que es el Periodismo ha sido posible porque cuento con el apoyo y comprensión de toda mi familia, especialmente de mis hijos y esposo».

Quintero Zuleta no se ha dedicado solamente a hacer periodismo televisivo sino que ha ampliado su espectro profesional para continuar su superación. Durante este tiempo ha colaborado con el periódico Girón, Juventud Rebelde, Trabajadores, Granma y también con la radio.

Por su compromiso y dedicación durante estas dos décadas como periodista, Iris, es merecedora del respeto y el cariño de sus coterráneos.

«La mayor satisfacción para mí, ir por la calle y que me llamen periodista. Me enamoré del Periodismo, tanto o más que del magisterio. Siempre digo que soy aprendiz de periodista, en esta profesión, soy una eterna alumna».

«TV Colón es mi segunda casa, mi tercer hijo, diría yo, el más pequeño que cuido con recelo. Es la única corresponsalía que queda en la provincia de Matanzas, de las 5 que en se abrieron en su momento. Por eso a pesar de las limitaciones que enfrentamos no renunciamos a que siga en activo».

Iris, ya tiene edad para retirarse, pero no quiere apartarse de «su corresponsalía».

«Quisiera que cuando ese momento llegue, pueda entregar esta responsabilidad a una persona que cuide de ella con el mismo compromiso y entereza con que yo lo he tratado de hacer durante estos años. Creo que mientras la fuerza del corazón me lo permita mi vida seguirá ligada a TV Colón».

Post Views: 30