Exponen piezas por el aniversario 333 de Matanzss

Por primera vez se reúnen en un mismo espacio las reliquias de la fundación de la ciudad de Matanzas el 12 de octubre de 1693.

La exposición titulada «La Atenas de Cuba, 333 aniversario: Un viaje por nuestras raíces e historia fundacional» atrae la atención de los matanceros en este cumpleaños de la ciudad entre puentes y ríos.

La cuchara utilizada en la primera misa y oficio religioso fundacional de Matanzas forma parte de la colección.

A ella las acompañan pinturas del santo patrón de la urbe, San Carlos Borromeo y la labor del Obispo Diego Evelino de Compostela en el momento fundacional.

Piezas cómo el Cáliz regalado por el Obispo de Espada, la primera edición del periódico La Aurora y el libro Becerro del gobierno se muestran en esta expo.

El público puede acceder al libro de firmas de las Cuevas de Bellamar al momento de su descubrimiento y uno de los primeros bombillos del alumbrado público utilizados en Matanzas.

Medallas conmemorativas, documentos y objetos de la Guerra de Independencia y la Fundación del Liceo, la Virgen de Monserrat así como la Copa fundacional de la botica francesa con el maestro Triolet los muestran al público en este regalo especial por el 333 de Matanzas.

Cómo parte de las actividades el mapa y acta fundacional de San Carlos y San Severino de Matanzas los trasladaron durante una ceremonia del archivo histórico local, dónde los protegen, hasta el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

A las seis de la tarde efectuaron una Asamblea Solemne del Poder Popular Municipal y a las nueve de la noche realizarán una gala en homenaje a la ciudad que le cantan los poetas y también quienes vivimos en ella.

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