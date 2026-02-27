Desarrollan en Triunvirato Día Territorial de la Defensa 

El Grupo de Fuego de la Brigada de Producción y Defensa desarrolló un ejercicio de rechazo del enemigo en el acceso al poblado de Triunvirato, en el municipio Limonar, como parte del Día Territorial de la Defensa en Matanzas.

La acción incluyó estrategias de respuesta rápida ante una posible incursión enemiga, un ataque aéreo y acciones de los escopeteros contra los Vehículos Aéreos No Tripulados.

Durante la jornada se realizaron movimientos defensivos que incluyeron el empleo de minas, cócteles Molotov y granadas antipersonales, para la salvaguarda de los principales efectivos de la zona.

También se incluyó como parte del ejercicio una clase combinada enfocada en la preparación combativa del personal.

Presidieron el ejercicio el jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessell y el Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo.

Post Views: 2