Matanzas tvyumuri

Federadas matanceras realizan conversatorio sobre consecuencias del consumo de drogas

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Consecuencias #Consejo Popular Peñas Altas #Consumo #Drogas #Enfrentamiento #federadas #FMC #TV Yumurí

En el marco de las actividades por el aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas, integrantes de la organización, en la provincia de Matanzas, realizaron un conversatorio sobre las drogas.

El encuentro, realizado en el Consejo Popular Peñas Altas, de la cabecera provincial, contó con la presencia de combatientes de la Revolución Cubana, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y féminas del Consejo Popular.

La Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, Odalys García Pérez, presentó a la nueva Secretaria del bloque y entregó materiales para el desarrollo de las actividades culturales y educativas en la zona.

En acompañamiento además de una representación de la FMC en el municipio cabecera, recorrieron los patios de las federadas que fomentan la agricultura urbana con la siembra de plantas ornamentales, alimenticias y medicinales en la comunidad.

Post Views: 1

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Deportes tvyumuri

Armando Dueñas integra la nómina oficial del equipo Cuba con vistas al Clásico Mundial de Béisbol

Leydis Daylis Martínez Ramos
Educación Matanzas tvyumuri

Jóvenes universitarios matanceros protagonizan intercambios en consejos populares

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

Cuba dispuesta a colaborar con EEUU en caso de Villa Clara

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas tvyumuri

Federadas matanceras realizan conversatorio sobre consecuencias del consumo de drogas

Deportes tvyumuri

Armando Dueñas integra la nómina oficial del equipo Cuba con vistas al Clásico Mundial de Béisbol

Educación Matanzas tvyumuri

Jóvenes universitarios matanceros protagonizan intercambios en consejos populares

Cuba tvyumuri

Cuba dispuesta a colaborar con EEUU en caso de Villa Clara