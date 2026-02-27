Federadas matanceras realizan conversatorio sobre consecuencias del consumo de drogas

En el marco de las actividades por el aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas, integrantes de la organización, en la provincia de Matanzas, realizaron un conversatorio sobre las drogas.

El encuentro, realizado en el Consejo Popular Peñas Altas, de la cabecera provincial, contó con la presencia de combatientes de la Revolución Cubana, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y féminas del Consejo Popular.

La Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, Odalys García Pérez, presentó a la nueva Secretaria del bloque y entregó materiales para el desarrollo de las actividades culturales y educativas en la zona.

En acompañamiento además de una representación de la FMC en el municipio cabecera, recorrieron los patios de las federadas que fomentan la agricultura urbana con la siembra de plantas ornamentales, alimenticias y medicinales en la comunidad.

