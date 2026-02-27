Armando Dueñas integra la nómina oficial del equipo Cuba con vistas al Clásico Mundial de Béisbol

Estas son las declaraciones del lanzador Armando Dueñas, tras recibir la noticia de su inclusión en la selección nacional con vistas al Clásico Mundial de Béisbol:

“Primero tuve que asimilarlo, porque sinceramente no pensé que pasaría de la reserva al equipo. No fue por falta de confianza en mí o en mi potencial, sino porque ya no dependía de mí; era una decisión que no estaba en mis manos. Pero llegó la oportunidad y cuando el profesor Lazo me lo informó sentí una gran alegría. Integrar el equipo Cuba representa el mayor sueño para cualquier deportista, y a mí se me hizo esquivo durante años. La perseverancia dio resultado; este llamado recompensa años de entrenamiento y entrega al béisbol.

Mis expectativas se centran en aportar al equipo. Cuando me toque lanzar, saldré a hacerlo de la mejor manera posible para contribuir al avance del conjunto”, afirmó Dueñas.

