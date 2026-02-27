Jóvenes universitarios matanceros protagonizan intercambios en consejos populares

En línea con la nueva etapa organizativa que vive el país, a partir de la situación energética, la Universidad de Matanzas ha desplegado un conjunto de acciones estratégicas para garantizar la continuidad del proceso de formación integral y el acompañamiento sistemático a sus estudiantes.

Este jueves se desarrollaron diversos encuentros con jóvenes universitarios en los consejos populares del municipio de Matanzas. Estos espacios de intercambio —que se extienden por toda la provincia— tienen como propósito fundamental mantener un vínculo directo con cada estudiante y conocer cómo marcha su proceso formativo.

En los encuentros sostenidos,además, se definieron tareas de impacto priorizadas que desarrollarán en las comunidades.

Hasta la fecha, un significativo número de estudiantes ya se ha incorporado a estas labores, contribuyendo desde sus conocimientos y su compromiso revolucionario al desarrollo de las acciones más necesarias para el territorio.

Perfil de Facebook Universidad de Matanzas

