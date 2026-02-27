Cuba dispuesta a colaborar con EEUU en caso de Villa Clara

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, confirmó la activación de canales diplomáticos con el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, los cuales manifestaron disposición a cooperar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el canal El Pino, municipio Corralillo.

Las autoridades identificaron a los diez participantes: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.

Se precisó que Rolando Roberto Ascorra Consuegra no integraba el grupo, pese a sus antecedentes violentos contra la isla.

Durante el operativo, las Tropas Guardafronteras interceptaron la embarcación de matrícula de la Florida tras recibir disparos.

Se incautaron fusiles de asalto y de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas, indumentaria de camuflaje, municiones y distintivos de organizaciones contrarrevolucionarias.

Fernández de Cossío indicó que La Habana solicitará oficialmente detalles sobre los implicados y los medios utilizados, mientras avanza una investigación rigurosa.

Recordó que en 2023 y 2025 Cuba entregó a Washington su Lista Nacional de terroristas bajo la Resolución 1373 de la ONU, donde figuran dos autores del ataque, Amijail Sánchez González y Leordán Cruz Gómez, quienes residían en Estados Unidos sin enfrentar consecuencias legales.

El vicecanciller denunció que la mayoría de los actos terroristas contra Cuba en seis décadas se han organizado desde suelo estadounidense y reafirmó el deber soberano de defender las aguas territoriales amparado por el derecho internacional.

Prensa Latina

