Matanzas

Coordinan acciones para el desarrollo local

Por Yadiel Barbón Salgado 0 Comentario #Gobierno #Matanzas #Pedro Betancourt

Con el objetivo de fortalecer la gestión comunitaria y coordinar acciones para el desarrollo local durante el próximo año, las máximas autoridades gubernamentales de Pedro Betancourt sostuvieron un intercambio con los presidentes de los Consejos Populares de este territorio matancero.

Según Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular, la agenda incluyó la preparación del proyecto de Plan de la Economía y del presupuesto para 2026, con énfasis en el aprovechamiento de los recursos endógenos, el perfeccionamiento de los servicios y la respuesta a las principales necesidades de la población.

Suscitó además la atención de los presentes, dentro del funcionamiento de los Consejos Populares, la efectividad de los controles ciudadanos sobre las prestaciones básicas y la producción de alimentos, así como la marcha del programa Imagen de cada demarcación, orientado a revitalizar la estética urbana, dignificar los espacios públicos y solidificar el sentido de pertenencia y la identidad del barrio.

Finalmente, se reiteró el compromiso con la atención sistemática a los planteamientos formulados por los electores, como parte del ejercicio democrático y participativo que caracteriza al Poder Popular y, a su vez, se instó a consolidar la gestión desde la base, articulando planificación, control y sensibilidad social. (ALH)

Yadiel Barbón Salgado/Radio 26
Post Views: 1

By Yadiel Barbón Salgado

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Inició curso escolar 2025-2026 la provincia en Matanzas

Leydis Daylis Martínez Ramos
Destacados Matanzas

Inició en Colón el curso escolar 2025- 2026

Iris Quintero Zulueta
Destacados Matanzas

Inicia el Segundo Semestre del Año de Preparación para la Defensa 2025 en la Región Operativa de Matanzas

Alejandro López Quintero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

Reunión de la Celac sobre acciones estadounidenses en el Caribe

Cuba

Cuba refrendará compromiso con migración ordenada y segura

Ciencia

Calor extremo amenaza gran número de especies

Matanzas

Coordinan acciones para el desarrollo local