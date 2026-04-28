Matanzas

Plenaria en Colón por el Primero de Mayo

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #CTC #Matanzas #Primero de Mayo

La Central de Trabajadores de Cuba en el municipio de Colón sostuvo un encuentro con dirigentes sindicales y administrativos como parte de las actividades previas a la celebración por el Primero de Mayo.
Los representantes de los 16 sindicatos del territorio puntualizaron sobre la organización del desfile en los diferentes bloques y los parámetros emulativos para reconocer las mejores iniciativas.
La plenaria la presidieron autoridades del Partido, el Gobierno y la CTC.
El Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública ocupará el primer bloque, según informaron, con sus instituciones y afiliados.
La lectura de la convocatoria formó parte del intercambio al igual que la realización antes de la fecha de una gala cultural con artistas aficionados y profesionales en el anfiteatro del hospital, y de jornadas productivas y de embellecimiento en todos los colectivos laborales.
La concentración está concebida a partir de las 7 de la mañana en la avenida Mario Muñoz, y los trabajadores desfilarán para celebrar el Primero de Mayo con el lema La Patria se defiende. (ALH)

Post Views: 2

By Iris Quintero Zulueta

Entradas relacionadas

Matanzas

Realizan acto por el 42 Aniversario de la EPPD

Alejandro López Quintero
Matanzas

Cuadros de Artex Matanzas firman Código de Ética

Alejandro López Quintero
Cultura Destacados Historia Matanzas tvyumuri

Donativo del Archivo Histórico a Sinfónica de Matanzas

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Plenaria en Colón por el Primero de Mayo

Matanzas

Realizan acto por el 42 Aniversario de la EPPD

Matanzas

Cuadros de Artex Matanzas firman Código de Ética

Mundo

Afecta escándalo ANDIS imagen del gobierno argentino