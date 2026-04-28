Plenaria en Colón por el Primero de Mayo

La Central de Trabajadores de Cuba en el municipio de Colón sostuvo un encuentro con dirigentes sindicales y administrativos como parte de las actividades previas a la celebración por el Primero de Mayo.

Los representantes de los 16 sindicatos del territorio puntualizaron sobre la organización del desfile en los diferentes bloques y los parámetros emulativos para reconocer las mejores iniciativas.

La plenaria la presidieron autoridades del Partido, el Gobierno y la CTC.

El Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública ocupará el primer bloque, según informaron, con sus instituciones y afiliados.

La lectura de la convocatoria formó parte del intercambio al igual que la realización antes de la fecha de una gala cultural con artistas aficionados y profesionales en el anfiteatro del hospital, y de jornadas productivas y de embellecimiento en todos los colectivos laborales.

La concentración está concebida a partir de las 7 de la mañana en la avenida Mario Muñoz, y los trabajadores desfilarán para celebrar el Primero de Mayo con el lema La Patria se defiende. (ALH)

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