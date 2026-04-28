La Central de Trabajadores de Cuba en el municipio de Colón sostuvo un encuentro con dirigentes sindicales y administrativos como parte de las actividades previas a la celebración por el Primero de Mayo.
Los representantes de los 16 sindicatos del territorio puntualizaron sobre la organización del desfile en los diferentes bloques y los parámetros emulativos para reconocer las mejores iniciativas.
La plenaria la presidieron autoridades del Partido, el Gobierno y la CTC.
El Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública ocupará el primer bloque, según informaron, con sus instituciones y afiliados.
La lectura de la convocatoria formó parte del intercambio al igual que la realización antes de la fecha de una gala cultural con artistas aficionados y profesionales en el anfiteatro del hospital, y de jornadas productivas y de embellecimiento en todos los colectivos laborales.
La concentración está concebida a partir de las 7 de la mañana en la avenida Mario Muñoz, y los trabajadores desfilarán para celebrar el Primero de Mayo con el lema La Patria se defiende. (ALH)
Plenaria en Colón por el Primero de Mayo
La Central de Trabajadores de Cuba en el municipio de Colón sostuvo un encuentro con dirigentes sindicales y administrativos como parte de las actividades previas a la celebración por el Primero de Mayo.