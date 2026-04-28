Afecta escándalo ANDIS imagen del gobierno argentino

Este martes comienza una serie de 35 indagatorias en la causa que complica a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, en la que se ventilan maniobras delictuales por más de 75 mil millones de pesos (54 millones 348 mil dólares).

Entre los citados estarán acusados de lavar “dinero negro” obtenido en la ANDIS, entre estos Alan Pocovi, vinculado a la familia Menem, y Sergio Mastropietro, el exsocio de Fred Machado, quien fue acusado de narco y extraditado a Estados Unidos donde está siendo juzgado por un tribunal en Texas.

Spagnuolo es la principal figura del “Coimagate”, el caso en que se investiga una “enorme trama de corrupción” en la ANDIS durante el gobierno libertario. El encartado quien fuera también abogado del presidente será el primero en declarar de los 35 citados por el juez Ariel Lijo ahora a cargo de la causa por instrucción del fiscal Franco Picardi.

Para Picardi, el exdirector de la ANDIS es uno de los jefes de la organización delictual. En una serie de audios filtrados que fueron el disparador mediático de este caso se escucha decir a Spagnuolo que en el organismo bajo su mando funcionaba un sistema de coimas que termina en manos de Karina Milei.

Su defensa alega que esas grabaciones fueron adulteradas, pero del análisis de los celulares de los acusados aparecen referencias al “3 por ciento para KM”. El 3 por ciento es la misma cifra que se le escucha decir al extitular de la ANDIS en los audios ventilados sacados a la luz por el medio Carnaval Stream.

Además de Spagnuolo, este martes deberá acudir ante la corte Daniel María Garbellini, quien estuvo a cargo de la Dirección de programa “Incluir Salud”, el área desde la que se realizaban las compras manipuladas que están siendo analizadas en la Justicia. Garbellini es otro de los 19 procesados que ya tiene el caso.

Ese proceso contribuye a empañar aún más la imagen del gobierno y en especial de los hermanos Milei. El lunes la Universidad Torcuato Di Tella divulgó su Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) el cual refleja que los argentinos confían cada vez menos en su presidente.

El ICG que elabora esa institución privada arroja que este indicador bajó 12,1 por ciento en abril, y van cuatro meses seguidos en baja.

El deterioro del índice fue generalizado, pues sus cinco componentes mostraron variaciones negativas en abril, con caídas especialmente marcadas en áreas clave de evaluación de la gestión del gobierno.

El parámetro de Eficiencia fue el que más retrocedió, con 21,4 por ciento, seguido por la Evaluación general del Gobierno (-17,2%) y la Preocupación por el interés general (-13,9%).

El componente de Honestidad reculó menos 8,4 por ciento y la Capacidad para gobernar menos 2 puntos porcentuales.

Un trío de encuestas cuyos resultados fueron difundidos en los últimos días detectaron que más del 60 por ciento de los argentinos están hoy insatisfechos con la gestión de gobierno de Milei y su equipo ejecutivo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina