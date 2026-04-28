Casa de las Américas cumple aniversario

Aquel 28 de abril de 1959 nació “la Casa de Haydee, de Roberto, de Mariano, de Benedetti, de Galich, de Cortázar, de toda una familia noble y generosa”, destacó el presidente de la institución, Abel Prieto.

Muchas felicidades a sus trabajadores y a aquellos artistas y escritores que desde sus países, en la región y en el mundo, apoyan nuestro trabajo, añadió el destacado intelectual en su página en Facebook.

A propósito de la fecha, Prensa Latina recuerda un trabajo publicado en 2024, a partir de una entrevista realizada a su vicepresidente Jaime Gómez Triana.

Fiel a sus principios fundacionales, a la institución cubana Casa de las Américas la define el hacer constante, la capacidad para convocar -desde cualquier trinchera- a la cultura y la paz, a la integración de América Latina. Es esa la morada de Haydée Santamaría, Roberto Fernández Retamar y tantos otros artistas e intelectuales de inmensa valía. Casa es un espacio de creaciones y anhelos, un oasis para el buen arte en medio de contenidos mediocres, de la banalidad que tanto prima en el escenario digital.

Gómez Triana rememoró en el encuentro algunas de las iniciativas que abrazaron la alegría de 65 años comprometidos con la promoción y la difusión del arte latinoamericano y caribeño.

Entre ellas, el Coloquio Internacional 30 años de estudios de la mujer, feminismos y movimientos de mujeres en la América Latina y el Caribe, el XIX Premio de Musicología y el LXIV Premio Literario.

Resaltó además la celebración del 65 aniversario de fundada esa emblemática fortaleza cultural. “Fue un acto muy emotivo en el que se homenajeó a trabajadores y figuras muy vinculadas a la institución”.

Existe un elevado compromiso “con el trabajo de Casa de las Américas y con su rol en el proyecto de la Revolución cubana que, como suele decir su presidente, el intelectual Abel Prieto, no es un proyecto, es una realización”.

La entidad es, desde su origen, un proyecto descolonizador y el enfrentamiento a la colonización cultural forma parte de nuestra misión, puntualizó, por lo que trabajan junto a organismos e instituciones cubanas para hacerle frente a ese flagelo.

No solo está en peligro la identidad nacional, también la latinoamericana y caribeña de la que formamos parte, dijo.

La dominación cultural es la puerta de toda dominación y colonizar la mente es un paso definitivo para apropiarse del territorio y hacer ceder a nuestros países en soberanía, alertó entonces.

En su opinión, tenemos que debatir constantemente sobre el tema y tomar acción desde las instituciones de la cultura, las escuelas y organizaciones de la sociedad civil cubana.

Gómez Triana aseguró que seguirán comprometidos con la promoción y la difusión del arte latinoamericano y caribeño, con hacer de Casa un espacio habitado y transitado por los creadores del continente.

“Que continúe siendo ese hogar al que todos llegan y en el que todos se reconocen, y que lo sea cada vez más para las jóvenes generaciones”.

Declaró que trabajan “por una Casa siempre joven y consciente de su legado, memoria y devenir; protectora de su patrimonio, archivos, colecciones de arte y bibliográficas”. (ALH)

Tomado de Prensa Latina