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Donativo del Archivo Histórico a Sinfónica de Matanzas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Archivo Histórico Provincial #donación #Matanzas #Orquesta Sinfónica de Matanzas #TV Yumurí

El fortalecimiento de la gestión documental en el ámbito cultural suma un nuevo paso en Matanzas. El Archivo Histórico provincial concretó un donativo de cajuelas destinadas a la Orquesta Sinfónica, con el propósito de mejorar la organización y conservación de sus fondos.

Estas unidades de almacenamiento, diseñadas con propiedades anti-humedad y anti-moho, contribuyen a preservar documentos sensibles al paso del tiempo y a las condiciones ambientales.

La iniciativa permite a la agrupación resguardar partituras, programas y otros materiales esenciales para su labor artística.

Junto al donativo, especialistas del Archivo Histórico brindan asesoría técnica para optimizar los procesos de clasificación, conservación y manejo de los documentos.

El acompañamiento busca establecer prácticas sostenibles que garanticen el orden y la protección del patrimonio documental de la institución.

La acción marca una nueva etapa de colaboración entre el Archivo y la Orquesta Sinfónica de Matanzas, en una alianza que refuerza la cultura archivística y respalda el quehacer de una de las principales expresiones artísticas del territorio.

Maxdiel Fernández Padrón/ Radio 26

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