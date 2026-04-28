Cuadros de Artex Matanzas firman Código de Ética

Cuadros de la Sucursal Territorial de Artex Matanzas firmaron el Código de Ética, como muestra del compromiso con los principios y valores morales.

Durante la ceremonia, se leyeron aspectos relevantes del código que resaltan la importancia de mantener altos estándares de conducta y profesionalismo en el entorno laboral.

En las diversas instituciones de Artex en la provincia los 47 cuadros firmaron el documento como ejemplo de su apego a las normas establecidas, un gesto que refleja la responsabilidad personal y el fortalecimiento del equipo en su conjunto para trabajar bajo un marco ético que favorece el desarrollo y la transparencia en las operaciones en el territorio.

Como colofón de la actividad, Frank Ozete García, Gerente Ejecutivo de la Sucursal, resaltó la importancia del Código de Ética como herramienta para guiar el comportamiento y las decisiones dentro de Artex con el fin de fundar un ambiente laboral saludable y productivo. (ALH)

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