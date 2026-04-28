Matanzas

Realizan acto por el 42 Aniversario de la EPPD

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Aniversario #Cuba #EPPD #Matanzas #TVYumuri

Oficiales, sargentos, soldados y trabajadores civiles de la Escuela de Preparación para la Defensa de Matanzas Horacio Rodríguez Hernández celebraron el aniversario 42 del centro. 

Con la presencia del General de Brigada Alexander Rivero Díaz, Jefe de la Región Militar Matanzas, entregaron la condición de Colectivos Destacados a las unidades del campamento por los resultados en el cumplimiento de las tareas durante la etapa del Aniversario 65 del Ejército Central.

Asimismo reconocieron a trabajadores jubilados, los educadores con más de 10 años de labor en la entidad y dos profesores que alcanzaron la maestría en educación superior en el último año.

Se reconoció además al Coronel Orelve Rodríguez Martínez por su labor como director del centro durante 12 años.

En el acto político cultural destacaron la importancia de la Escuela de Preparación para la Defensa como la mayor institución docente militar de la provincia.

Cómo colofón los presentes apoyaron la iniciativa de la sociedad civil cubana «Mi firma por la patria». (ALH)

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By Alejandro López Quintero

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