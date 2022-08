Bomberos explican sobre el trabajo que realizan

Resumen de la Conferencia de prensa ofrecida por el Cuerpo de Bomberos de Cuba en Matanzas:

📌 Hemos venido trabajando en el siniestro en todo momento.

📌 Las altas temperaturas han hecho difícil el trabajo, provocando una reacción en cadena.

📌 De conjunto con los hermanos mexicanos y venezolanos hemos adaptado las estrategias para enfrentarlo.

📌 La gran columna de humo y altas temperaturas dificultan el trabajo.

📌 La magnitud del incendio ha aumentado, comprometiendo los cuatro tanques.

📌 Tenemos todos los materiales y recursos para enfrentar el fuego y realizar un ataque con espuma en cuanto sea posible.

📌 El aire favorece el desarrollo del desastre. Es imposible hacer un cálculo exacto de cuánto demorarán los trabajos.

📌 La CTE Antonio Guiteras no corre peligro por el incendio en este momento.

📌 La extinción con espuma lleva primero un enfrentamiento de la estructura del tanque y los espacios adyacentes, y bajar las temperaturas, luego aplicar la espuma, si no, se diluye antes de llegar al incendio y no puede asfixiar el fuego.

📌 Se realizan acciones defensivas en áreas cercanas a otras estructuras con combustibles claros -gasolina-.

📌 Mantenemos contacto con diversas entidades como la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Unión CubaPetróleo y Recursos Hidráulicos. El trabajo en conjunto ayuda.

📌 Con las fuerzas especializadas de #México y #Venezuela ha habido intercambios fructíferos, adaptan los medios en conjunto y manifiestan deseos de ayudar.

📌 Las Fuerzas Armadas de Cuba han contribuido al proceso de enfriamiento.

Claudia Ortega con información del Canal Caribe