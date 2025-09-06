BANDEC Sucursal 3471 implementa nuevas medidas para agilizar la extracción de efectivo en Matanzas

Los trabajadores de la Sucursal 3471 del Banco de Crédito y Comercio realizan diversas acciones para facilitar la extracción de dinero en efectivo por parte de la población.

«Hemos buscado una dinámica con el servicio de caja extra. Toda aquella persona que ya esté bancarizada puede acceder por los canales de pago escaneando el QR, a según la disponibilidad de dinero hasta 5000 pesos cubanos» Declaró Yeneris Gómez Lozano, Directora de la Sucursal 3471 de BANDEC.

Desde el pasado mes de agosto en la institución aseguran además, las condiciones para el cobro de la pensión por parte de los jubilados, logrando que asistan un solo día al banco y evitando la espera y largas colas.

En la institución bancaria ubicada en la calle ayuntamiento, esquina medio, cada mañana un directivo informa a la población sobre la cantidad de dinero disponible para extraer.

«Según la disponibilidad sabemos con que dinero vamos a contar y aproximadamente cuántos turnos vamos a poder dar. Eso hace que se quede una población que sepa que tiene garantizado acceder a la cantidad de efectivo que necesita», agregó Gómez Lozano.

La sucursal cuenta con un cajero automático ubicado en la Calle medio entre Ayuntamiento y Jovellanos, el cual es serviciado intercaladamente una semana lunes, miércoles y viernes y otra martes y jueves. Para evitar también colas en el cajero automático, un día a la semana se entregan turnos a la población según la disponibilidad de dinero en efectivo para este.

Post Views: 63